Банк России предложил обязать ПАО иметь утвержденную дивидендную политику

Также ЦБ хочет, чтобы решения о господдержке компании принимались с учетом качества корпоративного управления

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Банк России предлагает обязать публичные акционерные общества (ПАО) утверждать дивидендную политику и обосновывать акционерам причины отклонения от нее, а также учитывать качество корпоративного управления в компании при предоставлении ей государственных мер поддержки.

Об этом "Интерфаксу" рассказал источник, знакомый с предложениями регулятора. По его словам, эти и другие идеи "по поддержанию и развитию лучших корпоративных практик" изложены в письме ЦБ в Минэкономразвития.

Дивидендная политика как обязанность

Закрепить обязанность ПАО утверждать и раскрывать свою дивидендную политику, определить требования к ее содержанию, а также обязать компании объяснять акционерам причины отступления от нее, регулятор предлагает на уровне закона, рассказал источник.

Сейчас утвержденная советом директоров дивидендная политика должна быть у компаний, претендующих на нахождение в первом и втором котировальном списке "Мосбиржи", что устанавливается правилами листинга. Для остальных ее наличие необязательно, хотя и рекомендовано Кодексом корпоративного управления.

Банк России неоднократно говорил, что прозрачная и понятная дивидендная политика компании является одним из значимых факторов, влияющих на ее инвестиционную привлекательность. Кроме того, регулятор отмечал, что лучшей практикой является предоставление акционерам обоснования предлагаемого распределения прибыли.

Уровень корпоративного управления как индикатор для господдержки

ЦБ также предлагает учитывать уровень внедрения лучших корпоративных практик при оказании компаниям мер государственной поддержки, включая субсидирование и предоставления госгарантий, а также при оценке их предложений в рамках государственных и муниципальных закупок, рассказал источник. По его словам, регулятор полагает, что это поможет увязать экономический интерес компаний с применением лучших корпоративных практик.

Кроме того, как рассчитывает ЦБ, эта мера будет способствовать развитию индустрии присвоения рейтингов корпоративного управления.

В письме регулятора не говорится, на каком нормативном уровне можно было бы закрепить эти идеи, сказал собеседник "Интерфакса".

Увеличение числа независимых

Кроме того, по словам источника, ЦБ предлагает рассмотреть возможность увеличения обязательной доли независимых членов советов директоров для компаний из второго котировального списка отечественных бирж.

Сейчас у претендующих на включение в него обществ, согласно правилам листинга, должно быть не меньше двух независимых директоров. В письме регулятора не говорится, как он предлагает увеличить эту квоту, сказал собеседник "Интерфакса".

Для включения в первый список количество независимых директоров должно составлять не менее одной пятой состава совета и не может быть меньше трех.

Весной 2022 года ЦБ разрешил отступать от соблюдения этих требований из-за ухода значительной части иностранцев, в том числе являвшихся независимыми директорами, из советов директоров российских компаний после начала военной операции на Украине. Однако, по словам директора департамента корпоративных отношений ЦБ Елены Курицыной, по состоянию на 30 сентября 2022 года только 18 компаний из 64, находящихся в первом и втором котировальных списках, не соблюдали требование о количестве независимых директоров. "Справились в том числе компании с крупными государственными пакетами, и в том числе и те, которые находятся под тяжелыми санкциями", - сказала она.