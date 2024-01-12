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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:15

МИД РФ призвал международное сообщество осудить удары США и Британии по Йемену

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Москва призывает не допустить дальнейшей эскалации ситуации в регионе в связи с ударами США и Великобритании по Йемену, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы призываем международное сообщество выступить с решительным осуждением предпринятого группой стран без мандата ООН нападения на Йемен. Разделяем высказанные нашими региональными партнерами, в частности, из Саудовской Аравии озабоченности и призываем к активизации международных усилий в целях недопущения дальнейшей эскалации ситуации", - сказала она на брифинге в пятницу.

По словам Захаровой, "авантюра сил нелегальной коалиции представляет прямую угрозу глобальному миру и безопасности".

Она напомнила, что российская сторона запросила срочное проведение заседания СБ ООН, где будут озвучены "принципиальные оценки этих противоправных действий".

"Подтвердились наши опасения о том, что позиция США в СБ ООН по Красному морю - лишь предлог для дальнейшей эскалации ситуации и напряженности в регионе. Мы решительно осуждаем эти безответственные действия США и их союзников", - подчеркнула Захарова.

"Масштабная военная эскалация в районе Красного моря может перечеркнуть те позитивные тенденции, которые наметились в последнее время в процессе йеменского урегулирования, а также спровоцировать дестабилизацию ситуации по всему региону Ближнего Востока", - сказала официальный представитель МИД РФ.

Удары по Йемену

Ранее командование американских ВВС сообщило, что США и их союзники в ночь на пятницу нанесли более 60 ударов по 16 целям хуситов в Йемене.

Телеканал CNN информировал, что одними из основных целей авиаударов стали йеменские аэропорты. В частности, атакам подверглись международный аэропорт Ходейда на западе Йемена, международный аэропорт Таиз и прилегающие к ним районы, а также районы на юго-западе Йемена и аэропорт, обслуживающий город Абс на северо-западе Йемена. Ударам подверглись также авиабаза Аль-Дайлами, к северу от столицы Йемена Саны и лагерь хуситов в северной йеменской провинции Сааде.

Американский президент Джо Байден отметил, что удары США являются "прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море".

Хроника 17 декабря 2023 года – 12 января 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
Мария Захарова МИД РФ Йемен ООН США Великобритания
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