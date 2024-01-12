Хуситы пообещали продолжать атаки в Красном море, несмотря на удары США

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы заявили, что не прекратят удары по судам, связанным с Израилем, в Красном море, несмотря на авиаудары США и Великобритании

"Мы подтверждаем, что никаких оправданий агрессии против Йемена нет, так же как и не было угрозы международной навигации в Красном и Аравийском морях. Удары наносились и будут наноситься лишь по израильским судам и по судам, которые направляются в порты оккупированной Палестины", - приводят западные СМИ слова представителя мятежников Мухаммеда Абдулсалама.

Командование американских ВВС объявило о более чем 60 ударах по 16 целям хуситов в Йемене, нанесенных в ночь на пятницу.

В свою очередь ливанское шиитское движение "Хезболла" выступило с осуждением ударов. Согласно его заявлению, "американская агрессия вновь подтверждает, что США - полноценный соучастник в трагедии и зверствах, совершаемых сионистским врагом в Газе и по всему региону".

Представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что удары США и Британии не возымеют эффекта и лишь усилят нестабильность в регионе.

"Пока режим сионистов продолжает атаки и военные преступления в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, США и Британия пытаются отвлечь внимание народов мира от этих преступлений (...) путем расширения своей поддержки сионистского режима", - цитирует агентство "Мехр" слова Канаани.

Он уточнил, что речь идет о явном нарушении Вашингтоном и Лондоном суверенитета и территориальной целостности Йемена.

Также с осуждением воздушной кампании против хуситов выступили в палестинской группировке "Исламский джихад".

Телеканал CNN сообщал ранее, что одними из основных целей авиаударов стали йеменские аэропорты. В частности, атакам подверглись международный аэропорт Ходейда на западе Йемена, международный аэропорт Таиз и прилегающие к ним районы, а также районы на юго-западе Йемена и аэропорт, обслуживающий город Абс на северо-западе Йемена. Ударам подверглись также авиабаза Аль-Дайлами, к северу от столицы Йемена Саны и лагерь хуситов в северной йеменской провинции Сааде.

Американский президент Джо Байден отметил, что удары США являются "прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море".

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.

18 декабря министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" (Operation Prosperity Guardian), направленной на обеспечение безопасности в Красном море.