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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

МИД России рекомендовал желающим посетить Эквадор учитывать нестабильность

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - МИД России рекомендовал согражданам учитывать нестабильность в Эквадоре при планировании поездок в эту страну, ведомству не известно о пострадавших из-за беспорядков россиянах. В министерстве рассчитывают, что власти Эквадора восстановят порядок в стране без внешнего вмешательства.

Об этом говорится в комментарии представителя МИД Марии Захаровой на сайте ведомства.

"По сообщениям российского посольства в Кито, пострадавших среди россиян нет. Вместе с тем призываем российских граждан учитывать нестабильность ситуации при планировании поездок в Эквадор, а находящихся там соотечественников - избегать посещения общественных мест", - заявила Захарова.

По ее словам, Москва "выражает солидарность с правительством и народом Эквадора, которые столкнулись с резкой активизацией деятельности криминальных структур, направленной на дестабилизацию внутриполитической обстановки".

"Решительно осуждаем используемые вооруженными группировками террористические методы, включая захват заложников. Приносим соболезнования семьям погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в ходе бандитских вылазок. Рассчитываем, что эквадорские власти смогут поставить эффективный заслон разгулу преступных элементов, собственными силами, без вмешательства извне, вернут контроль над ситуацией, восстановят спокойствие и правопорядок", - подчеркнула Захарова.

В городах Эквадора начались беспорядки после того, как президент страны Даниэль Нобоа ввел по всей стране комендантский час из-за побега из тюрьмы лидеров двух преступных группировок. Позже Нобоа квалифицировал ситуацию в стране как "внутренний вооруженный конфликт" и своим указом разрешил силовикам применять летальное оружие против 22 группировок, которые он назвал террористическими. По данным СМИ Эквадора, в результате беспорядков погибли 13 человек, в том числе полицейские. В городах совершаются поджоги, подрывы и случаи мародерства, сообщается о захвате заложников в тюрьмах. В Гуякиле полиция освободила заложников, захваченных в студии телеканала.

Министерство труда Эквадора рекомендовало общественным и частным учреждениям страны перевести работников на удаленный режим работы. Китайские и американские дипломаты с 10 января приостановили оказание консульских услуг в стране.

МИД Эквадор Кито Даниэль Нобоа Мария Захарова
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