Россияне стали жаловаться в Роспотребнадзор на услуги чаще, чем на товары

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Число поступающих в Роспотребнадзор жалоб на услуги в 2023 году впервые превысило число жалоб на товары, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В прошедшем году мы первый раз увидели изменение, связанное с увеличением удельного веса жалоб на услуги. Если еще лет 5-6 назад преобладало число жалоб на товары, то тут они примерно сравнялись. И в этом году, это первый год, когда 60% жалоб на услуги самые разные, и 40% только жалобы на товары", - сказала Попова во время пресс-завтрака, приуроченного к Дню российской печати.

Она отметила, что это, в том числе, связано с ростом спектра оказываемых услуг.