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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:15

Сергей Удальцов арестован до 15 февраля по делу об оправдании терроризма

Поводом для уголовного дела он назвал свои посты в поддержку участников "марксистского кружка" из Уфы

Сергей Удальцов арестован до 15 февраля по делу об оправдании терроризма
Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова, задержанного днем ранее по обвинению в оправдании терроризма.

"В отношении Удальцова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 февраля", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Защита просила суд не заключать Удальцова в СИЗО.

По ходатайству следствия заседание прошло в закрытом от слушателей режиме.

По словам самого Удальцова, в качестве оправдания терроризма следствие вменяет ему посты в поддержку участников "марксистского кружка" из Уфы, проходящих фигурантами уголовного дела о террористическом сообществе.

После заседания защита заявила, что не согласна с решением суда об аресте и обжалует его.

Ранее адвокат Удальцова Виолетта Волкова говорила, что ее подзащитному предъявили обвинение в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Она также сообщила, что защита дала подписку о неразглашении данных предварительного следствия, поэтому адвокаты не смогут комментировать подробности дела.

Вины Удальцов не признает.

Комментируя задержание Удальцова 11 января, в КПРФ отметили, что "Левый Фронт" входит в штаб протестных действий КПРФ и все действия "Левого фронта" координируются со штабом протестных действий КПРФ.

Мосгорсуд 24 июля 2014 года приговорил Удальцова к 4,5 годам колонию по делу об организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года и подготовке к организации дальнейших беспорядков в российских регионах. Он вины не признал. В августе 2017 года Удальцов освободился, отбыв полный срок. В 2018 году суд ввел в его отношении на несколько лет административный надзор, запретив ему участвовать в уличных акциях и покидать столичный регион без разрешения властей.

Сергей Удальцов КПРФ Левый фронт Басманный суд Уфа
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