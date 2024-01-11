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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Сергею Удальцову предъявлено обвинение в оправдании терроризма

Сергею Удальцову предъявлено обвинение в оправдании терроризма
Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов задержан, следствие предъявило ему обвинение в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), сообщила "Интерфаксу" его адвокат Виолетта Волкова.

Она выразила мнение, что "состава преступного деяния, в действиях, инкриминируемых Удальцову, нет".

Как ожидается, 12 января следствие попросит Басманный суд поместить Удальцова под стражу.

Адвокат отметила, что не может говорить о подробностях дела, так как защита дала подписку о неразглашении данных предварительного следствия.

Сергей Удальцов утром 11 января сообщил, что в нему пришли с обысками. Затем его доставили в СК для допроса. Источник "Интерфакса" говорил, что Удальцова заподозрили "в причастности к оправданию терроризма".

Комментируя ситуацию, в КПРФ сказали, что "Левый Фронт" входит в штаб протестных действий КПРФ и все действия "Левого фронта" координируются со штабом протестных действий КПРФ.

Мосгорсуд 24 июля 2014 года приговорил Удальцова к 4,5 годам колонию по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года и подготовке к организации дальнейших беспорядков в российских регионах. Он вины не признал. В августе 2017 года Удальцов вышел из колонии, отбыв полный срок. В 2018 году суд ввел в его отношении на несколько лет административный надзор, запретив ему участвовать в уличных акциях, покидать без разрешения столичный регион и обязав его отмечаться в полиции.

Сергей Удальцов Басманный суд Левый фронт Виолетта Волкова СКР
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