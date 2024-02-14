Сергею Удальцову суд продлил арест до 15 мая

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд по ходатайству следствия продлил до 15 мая арест координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова по уголовному делу об оправдании терроризма, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Защита просила суд отказать следствию. Адвокат Удальцова Дмитрий Аграновский заявил "Интерфаксу", что обжалует решение суда.

Ранее в этот же день Мосгорсуд признал законным решение суда первой инстанции об аресте Удальцова на срок до 15 февраля.

Удальцову предъявлено обвинение в оправдании терроризма. Вину он не признает.

По словам обвиняемого, в качестве оправдания терроризма следствие вменяет ему посты в поддержку участников "марксистского кружка" из Уфы, проходящих фигурантами уголовного дела о террористическом сообществе.