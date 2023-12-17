Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:33

Кабмин утвердил стратегическое направление цифровой трансформации отрасли культуры

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении стратегического направления цифровой трансформации отрасли культуры, сообщает в воскресенье сайт правительства РФ.

"Внедрение цифровых технологий в культурное пространство, дооснащение музеев, театров и библиотек современной программно-технической базой, а также повышение доступности культурных ценностей для граждан предусмотрено в стратегическом направлении цифровой трансформации отрасли культуры", - говорится в сообщении.

Уточняется, что стратегическое направление содержит шесть проектов, которые должны помочь инновационному развитию отрасли. Так, инициатива "Сервис "ГосБилет" предполагает разработку единой цифровой среды для учета и анализа всех билетов на культурные мероприятия в России. Ее создание избавит зрителей от поддельных билетов и упростит процесс их возврата.

"Проект "Единый читательский билет" позволит свободно посещать все библиотеки страны и пользоваться их сервисами как офлайн, так и онлайн, а самим библиотекам - дополнять фонды с учетом потребностей читателей. Для этого планируется создание единого реестра читателей и единого реестра изданий", - пояснили в правительстве.

Кроме того, в рамках инициатив "Цифровой культурный профиль" и "Интерактивные культурные помощники" предполагается направлять профессионалам и любителям искусства адресные предложения о предстоящих мероприятиях и получать обратную связь.

На развитие цифровых инноваций в учреждениях отрасли нацелены проекты "Культурный регион, типовое облачное решение" и "Домен "Культура". Они, в том числе предполагают внедрение технологий с использованием искусственного интеллекта, разработку цифровых сервисов, автоматизацию операционных процессов, а также перевод информационных систем отрасли на единую цифровую платформу "ГосТех".

Стратегические направления цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы - отраслевые документы стратегического планирования, которые разрабатываются правительством по поручению президента РФ. Они синхронизированы с действующими государственными программами и национальными проектами и утверждаются на период до 2030 года. Чтобы документы сохраняли свою актуальность, раз в год допускается вносить в них изменения, уточнили в кабмине.

Правительство РФ Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В "Единой России" сообщили, что всех пенсионеров освободят от уплаты комиссии за ЖКХ

В "Единой России" сообщили, что всех пенсионеров освободят от уплаты комиссии за ЖКХ

Путин пообещал создать Ленинградский военный округ из-за вступления Финляндии в НАТО

Путин пообещал создать Ленинградский военный округ из-за вступления Финляндии в НАТО

Путин назвал заявления Байдена о возможности нападения РФ на НАТО фигурой речи

Путин назвал заявления Байдена о возможности нападения РФ на НАТО фигурой речи

Съезд "Единой России" рассмотрит вопрос о поддержке Путина на выборах президента

Экс-сенатор Сабадаш задержан в Петербурге по новому делу о мошенничестве

Что произошло за день: суббота, 16 декабря

Два человека ранены при попадании снаряда в дом в Курской области

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили 5-часовой полет над Балтикой

Второй спутник "Арктика-М" выведен на орбиту

Два человека погибли в результате удара ВСУ по поселку в Херсонской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });