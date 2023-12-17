Кабмин утвердил стратегическое направление цифровой трансформации отрасли культуры

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении стратегического направления цифровой трансформации отрасли культуры, сообщает в воскресенье сайт правительства РФ.

"Внедрение цифровых технологий в культурное пространство, дооснащение музеев, театров и библиотек современной программно-технической базой, а также повышение доступности культурных ценностей для граждан предусмотрено в стратегическом направлении цифровой трансформации отрасли культуры", - говорится в сообщении.

Уточняется, что стратегическое направление содержит шесть проектов, которые должны помочь инновационному развитию отрасли. Так, инициатива "Сервис "ГосБилет" предполагает разработку единой цифровой среды для учета и анализа всех билетов на культурные мероприятия в России. Ее создание избавит зрителей от поддельных билетов и упростит процесс их возврата.

"Проект "Единый читательский билет" позволит свободно посещать все библиотеки страны и пользоваться их сервисами как офлайн, так и онлайн, а самим библиотекам - дополнять фонды с учетом потребностей читателей. Для этого планируется создание единого реестра читателей и единого реестра изданий", - пояснили в правительстве.

Кроме того, в рамках инициатив "Цифровой культурный профиль" и "Интерактивные культурные помощники" предполагается направлять профессионалам и любителям искусства адресные предложения о предстоящих мероприятиях и получать обратную связь.

На развитие цифровых инноваций в учреждениях отрасли нацелены проекты "Культурный регион, типовое облачное решение" и "Домен "Культура". Они, в том числе предполагают внедрение технологий с использованием искусственного интеллекта, разработку цифровых сервисов, автоматизацию операционных процессов, а также перевод информационных систем отрасли на единую цифровую платформу "ГосТех".

Стратегические направления цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы - отраслевые документы стратегического планирования, которые разрабатываются правительством по поручению президента РФ. Они синхронизированы с действующими государственными программами и национальными проектами и утверждаются на период до 2030 года. Чтобы документы сохраняли свою актуальность, раз в год допускается вносить в них изменения, уточнили в кабмине.