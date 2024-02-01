Цифровой помощник на "Госуслугах" получит отечественный ИИ в 2024 году

Фото: Семен Лиходеев/ТАСС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Минцифры планирует в 2024 году запустить в тестовом режиме применение генеративного искусственного интеллекта в работе цифрового помощника портала государственных и муниципальных услуг, сообщило ведомство.

"Минцифры планирует внедрить технологию генерации ответа на "Госуслугах". Это будет российская языковая модель, интегрированная в цифрового помощника портала - Робота Макса. Пример таких моделей - YandexGPT, GigaChat. Проект мы планируем запустить в 2024 году в тестовом режиме", - говорится в сообщении.

GPT - это семейство нейросетевых языковых моделей, генерирующих текст, понятный человеку, напомнили в министерстве.

В Минцифры обещают, что применение этой технологии позволит отвечать на конкретные вопросы короткими и понятными ответами, сокращая путь пользователя, а также ИИ "сможет генерировать ответ из базы знаний Госуслуг под конкретный вопрос, ориентируясь на сформулированную жизненную ситуацию".