Кардиолог Минздрава прокомментировал спад поставок лекарства от повторного инфаркта

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Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Препарату от повторного инфаркта эффиент американской фармкомпании Eli Lilly есть замена на российском рынке; "снижение поставок не окажет негативного влияния", заявил "Интерфаксу" главный внештатный кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ кардиологии имени Чазова Сергей Бойцов.

Как сообщил "Ведомостям" представитель Минздрава, в России отмечается "снижение объемов выпуска в гражданский оборот" эффиента (прасугрел). Причины этого он не назвал, но уточнил, что информация "о прекращении поставок от производителя в Росздравнадзор не поступала". Дистрибутор эффиента в России "Сервье" уведомил партнеров, что поставки препарата в Россию были прекращены еще в сентябре 2023 года и планов по их возобновлению нет, сказал изданию гендиректор аптечного маркетплейса "Здравсити" Борис Попов.

"Препарат не является уникальным, на рынке присутствуют в необходимом количестве препараты МНН (международного непатентованного наименования - ИФ) клопидогрель и МНН тикагрелор, в том числе для пациентов, которые получают лечение в рамках льготного лекарственного обеспечения после перенесенных острых коронарных синдромов, оперативных вмешательств, коронарного шунтирования, стентирования при хронических формах ишемической болезни сердца", - сказал Бойцов.

Эти препараты обеспечивают необходимый уровень эффективности и безопасности. Поэтому снижение поставок препарата не окажет негативного влияния, отметил он.

"Препарат с МНН прасугрел не входит в перечень жизненно необходимых, поэтому в сегменте государственных закупок и льготного лекарственного обеспечения фактически не был востребован", - добавил кардиолог.