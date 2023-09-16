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В Минздраве РФ заявили об отсутствии дефицита антидепрессантов с флуоксетином

В Минздраве РФ заявили об отсутствии дефицита антидепрессантов с флуоксетином
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Дефицита антидепрессантов с международным непатентованным наименованием (МНН) флуоксетин на российском фармрынке нет; в стране зарегистрированы 12 препаратов с этим действующим веществом, сообщили в Минздраве РФ.

"По данным системы мониторинга дефектуры лекарственных препаратов, признаков дефицита препаратов с МНН флуоксетин на рынке нет", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в субботу.

Отмечается, что в настоящее время в России зарегистрированы и разрешены к обращению 12 препаратов с МНН флуоксетин российского и иностранного производства.

Ранее в СМИ сообщалось, что в российских аптеках возник дефицит известного лекарственного препарата, применяемого для лечения депрессии, - "Прозак". Препарат разработала американская фармацевтическая компания Elli Lilly.

Между тем, по данным Минздрава, лекарственные препараты с МНН флуоксетин выпущены в гражданский оборот в 2023 году в количестве более 1,8 млн упаковок, что соответствует показателям прошлого года. В том числе препарат с торговым наименованием "Прозак" - 41 тыс. 10 упаковок, последний ввод в гражданский оборот - в конце июня 2023 года.

По данным Росздравнадзора, уведомлений от производителей и поставщиков о прекращении производства или поставок лекарственного препарата "Прозак" не поступало. При этом, в соответствии с законодательством, в случае принятия соответствующих решений, производитель обязан направить уведомление в Росздравнадзор не позднее, чем за 12 месяцев.

По данным главных внештатных специалистов Минздрава, лекарственный препарат с МНН флуоксетин при необходимости может быть заменен в терапии на лекарственные препараты с МНН: пароксетин, флувоксамин, циталопрам, эсциталопрам, которые также стабильно поступают в гражданский оборот, добавили в министерстве.

Минздрав Росздравнадзор Прозак флуоксетин
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