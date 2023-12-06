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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

В Минздраве РФ заверили, что дефицита вакцины от ветряной оспы нет

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В России остатки вакцин от ветряной оспы составляют более 100 тыс. упаковок, сообщили в Минздраве России на фоне появившейся информации о дефиците препаратов.

"Остатки, по данным системы маркировки лекарств, на сегодняшний день составляют более 100 тыс. упаковок. Кроме того, в конце ноября контроль Росздравнадзора прошли более 80 тыс. упаковок вакцины, которые в ближайшее время должны быть введены производителем в гражданский оборот. После этого препарат как правило поступает в лечебную и аптечную сеть", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Следующая партия размером свыше 70 тыс. упаковок уже проходит государственный контроль, добавили в министерстве.

Вакцинация от ветряной оспы в настоящее время не входит в национальный календарь профилактических прививок, в связи с чем централизованные поставки вакцины не осуществляются, отметили в Минздраве.

По данным Росздравнадзора, в 2023 году в гражданский оборот введено 203 280 упаковок вакцины "Варилрикс", что примерно соответствует годовому объему поставок всех типов вакцин от ветрянки в прошлом году, добавили в сообщении.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что в России отмечается дефицит вакцины от ветрянки. В частности, сообщалось, что в поликлиниках фиксируются проблемы с зарубежной вакциной "Варилрикс".

Минздрав Росздравнадзор
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