Правительство задумалось о субсидировании кредитов для автопрома

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Правительство рассматривает возобновление меры поддержки системообразующих предприятий через субсидирование кредитов на пополнение оборотных средств в отношении отдельных отраслей, прежде всего машиностроения, сообщил "Интерфаксу" первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков.

Это обсуждается при том, что чиновники считают, что большинство отраслей промышленности могут сохранять эффективность и приемлемый уровень рентабельности при текущей ключевой ставке Банка России с учетом планов по ее постепенному снижению в 2024 году.

"Сейчас стоим на развилке, потому что этот вопрос прежде всего источника (финансирования субсидий - ИФ). В полном объеме восстанавливать мы не планировали и не планируем, потому что, когда это произошло в прошлом году, это было шоковое поднятие ставки. Сейчас это было постепенное (повышение ставки - ИФ), поэтому отрасли адаптировались, и, строго говоря "ключ" 16% очень много отраслей держит: они в состоянии просуществовать с маржинальностью и эффективностью до снижения ключевой ставки, которое, мы очень надеемся, произойдет в ближайшее время", - заявил Осьмаков.

Банк России 15 декабря 2023 года повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 16% годовых.

"Я могу оперировать только официальными данными. Официальный прогноз ЦБ по "ключу" на год - 13,5%, чтобы он стал 13,5%, это означает, что его надо снижать где-то в середине года", - прокомментировал Осьмаков ожидания Минпромторга относительно перспективы снижения ключевой ставки.

"Но есть сегменты, которые страдают (от существенного повышения ставки - ИФ), тот же автопром. В итоге повышение "ключа" в автопроме приводит к повышению цены для потребителя", - отметил первый замминистра, пояснив, что рентабельность предприятий страдает при авансирование контрактов при одном уровне ставки, а исполнении - уже при другом, повышенном.

"Если мы поймем, что это проблема острая совсем, мы будем запускать (субсидирование кредитов для машиностроителей - ИФ), но пока думаем, с Минфином общаемся. Пока итоговое решение не принято", - сказал Осьмаков.

Программа льготного кредитования системообразующих предприятий промышленности и торговли для пополнения ими оборотных средств (393-е постановление правительства) была запущена весной 2022 года на фоне повышения ключевой ставки ЦБ до 20%. Программа позволяла системообразующим предприятиям промышленности и торговли в течение 2022 года получать льготные кредиты в российских банках на пополнение оборотных средств на срок до 12 месяцев под ставку до 11% годовых. Одна компания могла привлечь до 30 млрд рублей.

Кабмин не стал продлевать эту программу на 2023 год из-за значительного понижения ключевой ставки (на тот момент до 7,5%), что делало условия льготных кредитов менее привлекательным. На фоне поэтапного повышения ставки в прошлом году представители некоторых отраслей промышленности, в частности "АвтоВАЗ", выступили с предложением возобновить субсидии по кредитам.