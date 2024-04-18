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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Минпромторг начал отбор изготовителей БАС для компенсации скидок их покупателям

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг объявил конкурсный отбор на право получения изготовителями беспилотных авиационных систем (БАС) компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением ими скидок покупателям.

Прием заявок проводится с 22 апреля по 14 мая 2024 года через платформу ГИСП, сообщило ведомство.

Поддержка будет предоставляться в форме субсидий в рамках федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы". Критерием отбора будет наличие у изготовителя заключения о "российскости" на БАС (согласно постановлению правительства №719), планируемые к реализации со скидкой, или заявки на получение такого заключения. Дополнительным условием является обязательство организации по реализации машин в объеме, не менее чем в 2 раза превышающем размер субсидии.

Механизм будет охватывать поставки мультироторных БАС со взлетной массой до 500 кг. Ее максимальный размер зависит от взлетной массы и составляет не более 2 млн рублей на одну единицу БАС (не более 40% цены договора реализации БАС). Срок действия соглашения о предоставлении субсидии не может превышать один календарный год.

БАС Минпромторг
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