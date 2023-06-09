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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Минпромторг разработал критерии для отнесения беспилотников к российским

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг разработал критерии для отнесения беспилотных авиационных систем (БАС) к продукции, произведенной в РФ.

Проект соответствующего постановления правительства опубликован на портале regulation.gov.ru.

"Предлагаемые изменения вводят балльную систему оценки для БАС, - пояснили в пресс-службе Минпромторга. - Перечень комплектующих БАС, указанный в проекте постановления, является определяющим при производстве такой промышленной продукции и достаточным для ее отнесения к российской продукции".

Эти требования в связке с мерами поддержки отечественных производителей "простимулируют локализацию производства продукции БАС и снизит зависимость внутреннего рынка от иностранных поставок", считают в ведомстве.

Минпромторг
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