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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Генпрокуратура не согласовала более 100 тысяч проверок бизнеса, намеченных на 2024 год

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России отклонила свыше 100 тысчс проверок в отношении предпринимателей, которые были запланированы на 2024 год органами государственного контроля и надзора, сообщили в надзорном ведомстве.

"Завершена процедура формирования контролерами планов на 2024 год в рамках федеральных законов. Отклонено свыше 100 тысяч предложений (из почти 160 тысяч поступивших), - говорится в сообщении. - Обеспечена реализация поручений главы государства о планировании контрольных (надзорных) мероприятий исключительно в отношении опасных объектов".

Больше всего проверок запланировали территориальные органы Роспотребнадзора, МЧС России, Россельхознадзора и Роструда.

Сокращены также планы контрольно-надзорной деятельности в связи с постановлением правительства от 29 ноября 2023 о замене профилактическими мероприятиями плановых проверок в отношении госучреждений образования, здравоохранения, социального обслуживания и общественного питания детей.

В результате количество запланированных на 2024 год проверок и иных мероприятий по контролю этой категории поднадзорных организаций не превысит 50 тысяч, добавили в Генпрокуратуре.

Генпрокуратура Роспотребнадзор Россельхознадзор
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