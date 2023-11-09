Правоохранительные органы предложено отстранить от дублирующих проверок бизнеса

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Правительство одобрило законопроект, исключающий дублирование полномочий правоохранительных и контрольно-надзорных органов в отношении бизнеса, сообщила пресс-служба правительства.

"В соответствии с законопроектом, проведение контрольных мероприятий в отношении бизнеса остается прерогативой профильных ведомств", - говорится в сообщении.

При подготовке этого законопроекта было выявлено 197 составов административных правонарушений, связанных с неисполнением обязательных требований. Контроль за их соблюдением со стороны бизнеса параллельно осуществляют надзорные органы.

На первом этапе решено исключить из КоАП 46 составов, связанных с дублирующими полномочиями. В таком виде законопроект будет внесен в Госдуму до конца этой недели, пообещали в правительстве.

Остальные составы дополнительно изучат на предмет обеспечения необходимого уровня безопасности при дальнейшем исключении дублирующих полномочий. В частности, предполагается, что правоохранительные органы сохранят функцию предотвращения нарушений с возможностью возбуждения административных дел в отношении граждан. При этом в отношении бизнеса такая возможность останется исключительно у профильных надзорных ведомств.

Разработка законопроекта - продолжение реформы контрольно-надзорной деятельности, которая предусматривает внедрение риск-ориентированного подхода при проведении проверок бизнеса.

"За счет применения риск-ориентированного подхода проверки проводятся только в случаях, когда есть риск нарушения законодательства. Чтобы эта система работала, контроль в отношении предпринимателей должны осуществлять только профильные ведомства. Для этого мы исключаем дублирующие полномочия, когда к бизнесу приходят и контрольные органы, и полиция", - заявил через пресс-службу вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Документ разработан по поручению президента, которое он дал в ходе Петербургского международного экономического форума в 2023 году.