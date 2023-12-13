"Аэрофлот" готов выполнять до четырех рейсов Москва - Краснодар в день

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" готов ввести до четырех рейсов в день из Москвы в Краснодар в случае открытия южного аэропорта, сообщил представитель компании журналистам.

Ранее о возможности возобновить рейсы в Краснодар после новогодних праздников при открытии аэропорта сообщала авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот").

Аэропорт Краснодара может возобновить работу после тестового рейса 15 декабря 2023 года, сообщили "Интерфаксу" в администрации региона ранее в среду.

Краснодарский аэропорт - наряду с еще 10 аэропортами юга и центральной части РФ - закрыт из соображений безопасности с февраля прошлого года. Единственным работающим аэропортом в Южном федеральном округе является аэропорт Сочи.