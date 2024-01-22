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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

"Татнефть" устранит дефицит топлива на АЗС в Удмуртии через несколько часов

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - "Татнефть" планирует в понедельник к вечеру устранить дефицит топлива на своих АЗС в Удмуртии, возникший в результате закрытия автодорог из-за аномального снегопада.

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"Из-за снегопада были небольшие перебои (в поставках топлива на АЗС - ИФ). Сейчас вопрос решается. На большинстве станций топливо есть. До вечера будет на всех. Машины в пути", - сказал "Интерфаксу" представитель компании.

Агентство пока не располагает комментарием "Татнефти" по ситуации с обеспечением топливом АЗС компании в других регионах европейской части России, где также прошел сильный снегопад.

21 января премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов сообщил в своем телеграм-канале о "некоторых проблемах" с бензином "на АЗС "Татнефти" из-за перекрытия федеральной дороги со стороны Татарстана".

Из-за аномальных снегопадов Росавтодор запретил грузовикам выезжать на федеральные трассы в Татарстане с 5:00 19 января до 18:00 21 января. Власти республики запретили грузовикам передвигаться по дорогам регионального значения. Этот запрет также был снят в 18:00 воскресенья.

На 1 января 2024 года сеть АЗС "Татнефти" включала более 1,5 тысячи АЗС в России, а также в Белоруссии, Узбекистане и Турции, сообщает сайт НК.

Автомобильное топливо "Татнефть" производит в Татарстане на своем НПЗ "ТАНЕКО".

Росавтодор ТАНЕКО Татарстан Татнефть Ярослав Семенов Удмуртия
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