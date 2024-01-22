Российские власти не намерены отказываться от климатических проектов

Об этом в Госдуме заявил первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Россия не намерена отказываться от реализации климатических проектов и создания системы торговли углеродными единицами (УЕ), она позволит повысить энергоэффективности внутри страны и заработать на продаже углеродных единиц на внешнем рынке.

Об этом в комитете Госдумы по бюджету заявил первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. Комитет рассматривал законопроект № 507329-8, который освобождает от НДС услуги оператора реестра углеродных единиц (АО "Контур") по проведению операций в реестре, это - открытие счета, регистрация климатического проекта, зачисление и списание УЕ. Документ правительство внесло в парламент в декабре 2022 года.

"Принятие законопроекта позволит снизить издержки исполнителей климатических проектов и иных участников рынка углеродных единиц, связанных с регистрацией климатических проектов в реестре выпуска и продажи УЕ и единиц выполнении квоты по нашему Сахалинскому проекту", - сказал Торосов.

На территории Сахалинской области с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2028 года включительно проводится эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов, предусмотрены штрафы за превышение квоты.

"Мы даем льготу для облегчения этого процесса, а зачем его вообще стимулировать?" - спросила депутат Оксана Дмитриева и попросила объяснить, зачем заниматься "всей этой историей с парниковыми газами и квотами", если есть некоторые правила, навязанные России не в ее интересах.

"Мы в рамках Парижского соглашения взяли на себя обязательства, у нас подписана доктрина и стратегия низкоуглеродного развития и выход на (углеродную - ИФ) нейтральность к 2060 году. Это вопрос внутренней повестки, а не внешней, мы говорили об этом всегда. Это - энергоэффективность, энергоемкость, снижение издержек", - сказал Торосов.

"Правильно я понимаю, что международные обязательства, все-таки как Оксана Генриховна (Дмитриева - ИФ) говорила, что у нас есть вопросы некоторые к участию России в тех организациях, которые в основном созданы и поддерживаются нашими недружественными партнерами, то в отличие от этой части Парижское соглашение практически всем миром ратифицировано и это не только недружественная часть, а целиком обязательство России по поддержанию климата на планете?" - спросила первый зампред комитета Ольга Ануфриева.

"Это весь мир. Китай и Арабские Эмираты все высказали свою позицию по низкоуглеводному развитию и достижению углеродной нейтральности. Для нас это больше возможность заработать на этом, потому что 20% лесов мира это у нас и нам надо сейчас реально двигаться с точки зрения поглощающей способности квотирования. Вот эти квоты, эти углеродные единицы мы глобально хотим это продавать на международном рынке и на этом зарабатывать", - сказал Торосов.

По словам замминистра, Россия тратит 10 млрд рублей в год на климатические проекты, включая высадку лесов и определение поглощающей способности экосистем и океанов. Созданы 6 консорциумов, которые с более чем 40 институтами занимаются научными разработками для оценки перспектив России по выбросам и поглощающей способности. Все эти исследования позволят России четко оценивать перспективы по выбросам и по поглощающей способности.

"Сейчас у нас в реестре уже восемь климатических проектов, появляется УЕ, готовимся к общей нашей работе с точки зрения климатического трека для того, чтобы максимально минимизировать наши расходы, в том числе и на международной арене: торговля там у нас уже с Китаем, есть некоторое движение и с другими странами", - сказал Торосов.

Госдума приняла закон № 1116605-7 о создании в стране национальной системы торговли углеродными выбросами в июне 2021 года. Документ обязывает компании, деятельность которых сопровождается значительными выбросами парниковых газов, ежегодно до 1 июля представлять отчеты о выбросах. С 1 января отчеты должны направлять организации с выбросами более 50 тыс. тонн эквивалента углекислого газа в год. Вторая новелла закона вводила схему, по которой компании, реализующие климатические проекты, могут включать информацию о них в специальный информационный ресурс - реестр углеродных единиц. Углеродные единицы, выпущенные в обращение в результате реализации климатического проекта, подлежат зачислению на счет исполнителя в данном реестре. Затем будет возможна передача углеродных единиц их владельцем иному лицу и зачет углеродных единиц. Т.е. вводится национальная система торговли выбросами. В перспективе Россия сможет продавать компаниям и государствам право на выброс определенного количества парниковых газов. Кроме того, Россия потенциально может продавать кредиты углеродного диоксида, которые получены благодаря сохранению лесов через механизм REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, программа ООН - ИФ), предполагается компенсация странам, которые снижают объемы вырубки лесов и сохраняют их в целости.