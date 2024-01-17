Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Греция введет в 2024 году климатический налог для туристов

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Власти Греции в этом году начнут взимать с туристов климатический налог, он заменит действующий гостиничный и будет действовать в высокий сезон - с марта по октябрь, сообщает правительственный вестник республики.

"В этом году Греция ввела новый налог для туристов. Его назвали "платой за устойчивость к климатическому кризису", он заменит действующий гостиничный налог. По новой системе он будет взиматься в объектах размещения с марта по октябрь. Власти рассчитывают, что сбор станет хорошей финансовой поддержкой при оказании помощи во время стихийных бедствий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что размер налога будет варьироваться в зависимости от категории гостиницы.

Так, за ночь в отеле 1 или 2* придется заплатить дополнительно 1,5 евро, прежде налог составлял 0,5 евро. Сбор за размещение в гостинице 3* составит 3 евро в сутки (ранее 1,5 евро), в отеле 4* - 7 вместо 3 евро. В пятизвездочных отелях придется дополнительно заплатить 10 евро в сутки (раньше 5 евро).

Как уточняет издание, климатический налог не включен в стоимость размещения, его надо оплатить на месте.

При этом сохраняется туристический сбор и в низкий сезон. Он составляет от 0,5 до 4 евро за сутки с ноября по февраль.

Греция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пакистан отзывает посла из Ирана после ракетного удара

В Молдавии хотят ужесточить условия предоставления гражданства иностранцам

Гутерриш призвал реформировать международные институты

Гутерриш призвал реформировать международные институты

Прошлый год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в мире

Прошлый год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в мире

Военный вертолет упал на авиабазе в Бишкеке

Нефть Brent подешевела до $77,7 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 17 января

Сенат США проголосует по продлению финансирования правительства до марта

Сенат США проголосует по продлению финансирования правительства до марта

Макрон надеется, что ЕС станет "третьим полюсом стабильности" наряду с США и КНР

Макрон надеется, что ЕС станет "третьим полюсом стабильности" наряду с США и КНР
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль разрешил ввоз гумпомощи и медикаментов в Газу в обмен на лекарства для заложников

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });