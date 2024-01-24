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Сбербанк планирует обратиться в суд с заявлением о банкротстве мужа Блиновской

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Сбербанк собирается обратиться в суд с заявлением о банкротстве мужа блогера Елены Блиновской, индивидуального предпринимателя Алексея Блиновского. Соответствующее уведомление банк разместил на Федресурсе.

Елена Блиновская - российский блогер, создатель популярной программы личностного роста "Марафон желаний" - была задержана 27 апреля 2023 года при попытке уехать за границу. Следствие обвиняет ее в неуплате налогов и легализации преступных доходов. По версии следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством интернета, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн рублей. При этом в качестве соучастников-пособников Блиновская привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц. Блогер на допросе признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном.

В середине декабря прошлого года УФНС по Москве не удовлетворило жалобу защиты Блиновской о снижении долга как минимум в два раза. Сумма недоимки, штрафов и пени составляет 1,4 млрд рублей.

Замоскворецкий суд Москвы на этой неделе по ходатайству следствия изменил меру пресечения Блиновской с домашнего ареста на заключение под стражу. Ее муж находится под домашним арестом.

Сбербанк Елена Блиновская Алексей Блиновский
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