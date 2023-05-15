Мужа Елены Блиновской обвинили в пособничестве в уклонении от уплаты налогов

Блогер Елена Блиновская после рассмотрения ходатайства следствия об избрании меры пресечения в Пресненском суде Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Мужу фигурантки дела о налоговых преступлениях, блогера Елены Блиновской предъявлено аналогичное обвинение. Об этом сообщает в понедельник телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

"Алексей Блиновский обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (соучастие в уклонении от уплаты налогов, легализация преступных доходов - ИФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством интернета, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн рублей.

"Для совершения преступления Блиновская в качестве соучастников преступления, выполняющих роль пособников, привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц", - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве считают, что супруги привлекли подконтрольных (аффилированных) индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, "применяющих специальные налоговые режимы, для дальнейшего ведения деятельности через целенаправленное формальное "дробление" бизнеса с целью занижения доходов путем распределения их на взаимозависимых (подконтрольных) лиц".

В свою очередь в столичной прокуратуре сообщили, что в ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.

Блиновская – российский блогер, телеведущая, создатель популярного марафона личностного роста "Марафон желаний" – была задержана 27 апреля при попытке уехать за границу.

Следователи предъявили ей обвинение по части 2 статьи 198, пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ, а суд заключил под домашний арест.

Как сообщили в СКР, Блиновская на допросе признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном.