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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Следствие ходатайствует об аресте Блиновской из-за нарушения меры пресечения

Следствие ходатайствует об аресте Блиновской из-за нарушения меры пресечения
Елена Блиновская в Замоскворецком районном суде
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Следствие по делу о неуплате налогов блогером Еленой Блиновской намерено добиться ее ареста в связи с нарушениями условий домашнего ареста, сообщает в понедельник телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

"В связи с неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения следователь ГСУ СК России по Москве ходатайствует перед судом об избрании Елене Блиновской меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

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Блиновская - российский блогер, создатель популярного марафона личностного роста "Марафон желаний" - была задержана 27 апреля 2023 года при попытке уехать за границу. Следствие обвиняет ее в неуплате налогов и легализации преступных доходов.

По версии следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги в интернете, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн рублей.

В качестве соучастников-пособников Блиновская привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц. Блогер на допросе признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном.

В настоящее время Блиновская и ее супруг находятся под домашним арестом.

В середине декабря УФНС по Москве не удовлетворило жалобу защиты Блиновской о снижении долга как минимум в два раза. Сумма недоимки, штрафов и пени составляет 1,4 млрд рублей.

Позднее Арбитражный суд Москвы отказал Блиновской в приостановлении действия решения инспекции ФНС 6 по Москве о привлечении ее к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения.

Елена Блиновская СК СКР ФНС
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