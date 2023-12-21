Голикова сообщила, что многодетными считаются семьи с тремя и более детьми

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что критерием многодетной семьи в России может считаться семья с тремя детьми или более.

"Хочу сказать, что в соответствии с вашим поручением, мы обсудили и пришли к однозначному пониманию, каков критерий многодетной семьи в РФ - это три ребенка и более. И сейчас мы в соответствии с вашим поручением завершаем работу над мерами поддержки многодетной семьи и об этом в ближайшее время будет доложено дополнительно", - сказала Голикова в четверг на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам с участием президента РФ Владимира Путина.

Путин ранее поручил установить единый федеральный статус многодетных семей, предусмотрев единообразный для всей страны список льгот, положенных таким семьям.

В середине июня 2023 года Минтруд России внес в правительство предложение закрепить статус "многодетных" для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми.