Путин пообещал продлить программу льготной семейной ипотеки

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов пообещал продлить программу семейной ипотеки.

"Здесь важно, чтобы эта программа льготной семейной ипотеки под 6% была как минимум продолжена. Это мы точно сделаем", - сказал он.

Один из участников встречи попросил главу государства рассмотреть возможность распространения данной программы на вторичный рынок жилья в малых городах, где нет новостроек.

"Дело даже не в деньгах, а в прозрачности этой операции. Одно дело, когда вы покупаете новое жилье, там все понятно. Вот семья, вот ипотека, вот жилье. А когда человек (продает квартиру) человеку, здесь нужно иметь в виду риск злоупотребления. Надо подумать, мы подумаем, - ответил президент. - Мы подумаем в целом над этой ситуацией".

Он также сказал, что территории опережающего развития "могли бы и построить" новое жилье.

На "Прямой линии" 14 декабря Путин высказался за продление программы "Семейная ипотека" после середины 2024 года и добавил, что правительство думает над этим вопросом.

"Правительство должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета, но я думаю, что лучше думать в направлении продления "Семейной ипотеки", - сказал он тогда и добавил, что обязательно поручит правительству подготовить и внести предложения по этой теме.

По программе семейной ипотеки клиенты могут оформить кредит на покупку первичного жилья под 6%. Она доступна для всех семей, где есть двое детей, которым еще не исполнилось 18 лет. Лимит по ипотеке для Москвы, Петербурга, Подмосковья и Ленобласти составляет 12 млн рублей, а для всех остальных регионов - 6 млн рублей.