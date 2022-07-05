Россельхознадзор за полгода выявил более 2000 предприятий-фантомов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с помощью системы электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" за полгода обнаружил 2091 предприятие-фантом.

Речь идет о компаниях, которые только по документам производят и хранят продукцию. Они используются недобросовестными организациями, предпринимателями для незаконного ввода в оборот различной продукции, которая может иметь неизвестное происхождение, быть неподтвержденного качества и безопасности, объяснило ведомство.

1587 фантомов делали вид, что продавали и хранили продукцию и сельскохозяйственных животных, 472 оказались несуществующими производственными организациями, уточнила служба.

В июне территориальные управления службы выявили 375 несуществующих предприятий, в мае - 310.