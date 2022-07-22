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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Х5 договорилась с Россельхознадзором о сотрудничестве в сфере прослеживаемости товаров

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - X5 Retail Group, крупнейший в РФ ритейлер, договорился с Россельхознадзором о сотрудничестве в сфере прослеживаемости товаров.

Соглашение, регламентирующее сотрудничество для повышения прослеживаемости товаров, попадающих на полки магазинов ритейлера, подписали президент Х5 Екатерина Лобачева и руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Ведомство будет предоставлять информацию о нарушениях поставщиков X5, в том числе в части оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС "Меркурий", это позволит обеспечить безопасность и качество продукции для покупателей, говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Заключение подобных соглашений помогает совершенствовать нашу работу и улучшать качество надзора в отношении безопасности продукции. В свою очередь, у бизнеса появляется больше возможностей для развития, а конечные потребители становятся увереннее в качестве продуктов", - заявил Данкверт (его слова процитированы в сообщении).

Х5 участвовала в тестировании и внедрении ФГИС "Меркурий" (система электронной ветсертификации) с первого этапа ее пилотирования в 2016 году.

X5 Retail Group Россельхознадзор
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