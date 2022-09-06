Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Доля небезопасной молочной продукции в РФ с 2018 г. снизилась в три раза

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Доля небезопасной и некачественной молочной продукции в РФ в последние годы снижается, сообщается в пресс-релизе Россельхознадзора со ссылкой на главу ведомства Сергия Данкверта.

Во вторник он выступил на открытии VIII международного молочного бизнес-форума ЕАЭС по производству и переработке молока, молочному животноводству и племенному делу, который открылся в Сочи.

"Уровень безопасности и качества молока и молочной продукции значительно повысился за последние несколько лет. Как показывают лабораторные исследования, проводимые по всей стране, процент выявления небезопасной молочной продукции как российского, так и импортного производства с 2018 года на сегодняшний день снизился в три раза, некачественной - в 1,5 раза", - сообщил Данкверт.

По его словам, центральную роль в этом сыграло внедрение электронной системы прослеживаемости животноводческой продукции "Меркурий", которая стала поэтапно обязательной в 2018-2019 годы.

Вместе с тем общая задача государства, добросовестного бизнеса и отраслевых союзов - обеспечить отсутствие несоответствующей нормам законодательства молочной продукции на прилавках российских магазинов.

"Россельхознадзор создал электронные системы, которые позволяют отслеживать производство молока и молочной продукции "от поля до прилавка". С помощью аналитических модулей и искусственного интеллекта мы можем автоматически выявлять нарушителей, использующих нелогичные объемы сырья, продукцию неизвестного происхождения, занимающихся фальсификацией, - сказал Данкверт. - Но для более эффективной совместной работы необходимо усиливать кооперацию между территориальными управлениями Россельхознадзора и Молочным союзом и совместно озвучивать имеющиеся проблемы на заседаниях комиссий по незаконному обороту промышленной продукции в субъектах Российской Федерации".

Россельхознадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В СБ РФ заявили о прекращении сотрудничества со стороны США в противодействии терроризму

В СБ РФ заявили о прекращении сотрудничества со стороны США в противодействии терроризму

Калининградских врачей Белую и Сушкевич приговорили к 9 и 9,5 годам за убийство младенца

Калининградских врачей Белую и Сушкевич приговорили к 9 и 9,5 годам за убийство младенца

Россельхозбанк выяснил, что к концу года РФ обеспечит себя собственными устрицами

Россельхозбанк выяснил, что к концу года РФ обеспечит себя собственными устрицами

Минздрав оценил в 1,2 млн число россиян с алкогольной зависимостью

Минздрав оценил в 1,2 млн число россиян с алкогольной зависимостью
Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели 38,5 тыс. человек

В России за сутки COVID-19 заболели 38,5 тыс. человек

Суд лишил регистрации журнал "Новая рассказ-газета"

Песков не сомневается, что Путин побывает в Донбассе

Прямую линию Путина с гражданами планируется провести до конца года

Прямую линию Путина с гражданами планируется провести до конца года
Дело журналиста Ивана Сафронова

Песков назвал суровым приговор журналисту Сафронову

Песков назвал суровым приговор журналисту Сафронову

Чернышенко заявил, что до 2030 года в туризм будет инвестировано более 462 млрд рублей

Чернышенко заявил, что до 2030 года в туризм будет инвестировано более 462 млрд рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });