Доля небезопасной молочной продукции в РФ с 2018 г. снизилась в три раза

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Доля небезопасной и некачественной молочной продукции в РФ в последние годы снижается, сообщается в пресс-релизе Россельхознадзора со ссылкой на главу ведомства Сергия Данкверта.

Во вторник он выступил на открытии VIII международного молочного бизнес-форума ЕАЭС по производству и переработке молока, молочному животноводству и племенному делу, который открылся в Сочи.

"Уровень безопасности и качества молока и молочной продукции значительно повысился за последние несколько лет. Как показывают лабораторные исследования, проводимые по всей стране, процент выявления небезопасной молочной продукции как российского, так и импортного производства с 2018 года на сегодняшний день снизился в три раза, некачественной - в 1,5 раза", - сообщил Данкверт.

По его словам, центральную роль в этом сыграло внедрение электронной системы прослеживаемости животноводческой продукции "Меркурий", которая стала поэтапно обязательной в 2018-2019 годы.

Вместе с тем общая задача государства, добросовестного бизнеса и отраслевых союзов - обеспечить отсутствие несоответствующей нормам законодательства молочной продукции на прилавках российских магазинов.

"Россельхознадзор создал электронные системы, которые позволяют отслеживать производство молока и молочной продукции "от поля до прилавка". С помощью аналитических модулей и искусственного интеллекта мы можем автоматически выявлять нарушителей, использующих нелогичные объемы сырья, продукцию неизвестного происхождения, занимающихся фальсификацией, - сказал Данкверт. - Но для более эффективной совместной работы необходимо усиливать кооперацию между территориальными управлениями Россельхознадзора и Молочным союзом и совместно озвучивать имеющиеся проблемы на заседаниях комиссий по незаконному обороту промышленной продукции в субъектах Российской Федерации".