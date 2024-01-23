Землетрясение магнитудой 4,3 произошло у берегов Камчатки

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,3, произошедшее во вторник утром в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился в 153 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 39 км под морским дном.

В свою очередь, в главном управлении МЧС России по региону "Интерфаксу" сообщили, что это землетрясение в населенных пунктах не ощущалось.

"Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась", - сказали в ведомстве.