Володин пригласил наблюдателей из парламентов 78 стран на президентские выборы

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил на президентские выборы в марте наблюдателей из парламентов 78 стран, сообщила пресс-служба палаты.

"Направлено 123 приглашения в международные парламентские организации и национальные парламенты 78 стран", - говорится в сообщении.

Согласно закону о выборах президента, приглашения иностранным наблюдателям могут быть направлены действующим главой государства, Советом Федерации и Госдумой, правительством России, Центральной избирательной комиссией после официальной публикации решения о назначении дня голосования.

Выборы президента России будут проходить с 15 по 17 марта.