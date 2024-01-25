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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Володин пригласил наблюдателей из парламентов 78 стран на президентские выборы

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил на президентские выборы в марте наблюдателей из парламентов 78 стран, сообщила пресс-служба палаты.

"Направлено 123 приглашения в международные парламентские организации и национальные парламенты 78 стран", - говорится в сообщении.

Согласно закону о выборах президента, приглашения иностранным наблюдателям могут быть направлены действующим главой государства, Советом Федерации и Госдумой, правительством России, Центральной избирательной комиссией после официальной публикации решения о назначении дня голосования.

Выборы президента России будут проходить с 15 по 17 марта.

Вячеслав Володин Госдума
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