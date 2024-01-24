В больнице умер пострадавший при наводнении в шахте "Заполярная" "Воркутаугля"

Погибших в результате аварии стало двое

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В больнице умер пострадавший 15 января при прорыве подземных вод в шахте "Заполярная", сообщила пресс-служба АО "Воркутауголь". Это проходчик пятого разряда участка подготовительных работ №1 шахты.

Компания пообещала помочь семье погибшего.

Ранее сообщалось, что в аварии на шахте погиб один человек.

Как сообщало Печорское управление Ростехнадзора, групповой несчастный случай со смертельным исходом произошел при непланируемой сбойке подготовительной горной выработки в результате прорыва воды, образовался непроветриваемый тупик протяженностью 1150 м.

Установлено, что горные работы по проведению и креплению выработки производилось при неудовлетворительном состоянии ленточного конвейера, а выработки эксплуатировались при наличии больших объемов сухой легко сдуваемой угольной пыли. Эти нарушения привели к возникновению непосредственной угрозы жизни и здоровью людей.

Воркутинский горсуд в административном порядке запретил горные работы по проведению и креплению подготовительных выработок на участке в шахте, где нашли нарушения, сроком на 90 суток.

Инцидент произошел утром 15 января. При сбойке выработки случился непрогнозируемый прорыв подземных вод и частичное затопление шахты. В забое на момент прорыва находились три человека. Ранее сообщалось, что один человек погиб, второго госпитализировали, третий самостоятельно вышел на поверхность. Всех работников шахты эвакуировали. Работы в забое приостановили.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч.2 ст.217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

АО "Воркутауголь" - одно из крупнейших угледобывающих предприятий полного цикла в России. Владельцем компании с весны 2022 года является "Русская энергия" Романа Троценко, который купил угольный актив у "Северстали" за 15 млрд рублей.