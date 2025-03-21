Участок шахты "Воркутаугля" остановил работу из-за превышения уровня угарного газа

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Коми на одном из участков шахты "Комсомольская" АО "Воркутауголь" прервали работы из-за превышения показаний угарного газа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Предприятие, кроме аварийного участка, работает в штатном режиме. В шахту спустилась комиссия в составе специалистов компании и Ростехнадзора для установления причин инцидента", - отметил представитель АО.

Сообщение о превышении в течение одной минуты показаний датчика СО на исходящей струе участка лавы 421-ю пласта Четвертого поступило в 22:46 четверга по московскому времени. Всех работников вывели на поверхность, никто не пострадал.

АО "Воркутауголь" - одно из крупнейших угледобывающих предприятий полного цикла в России.