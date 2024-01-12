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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:15

ЦИК РФ пригласил дружественные страны для наблюдения на выборах президента

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Центризбирком России направил приглашения избирательным органам дружественных стран для работы международных наблюдателей на выборах президента РФ в марте 2024 года, сообщил член ЦИК Павел Андреев.

"Приглашения уже направлены. Это все наши партнеры, не недружественные страны, где есть наши партнеры, где есть избирательные органы, а в некоторых странах избирательных органов два", - сказал Андреев журналистам в пятницу.

По его словам, "интерес (к наблюдению на выборах) большой".

Член ЦИК также отметил, что ориентировочно в феврале будет объявлено о том, из каких стран наблюдатели приедут для работы на выборах президента РФ.

Совет Федерации на заседании 7 декабря 2023 года принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК РФ принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта текущего года.

ЦИК РФ
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