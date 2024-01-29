Из отобранных 60 тыс. подписей в поддержку Путина недействительными признано 0,15%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Из отобранных ЦИК РФ 60 тыс. подписей в поддержку регистрации Владимира Путина кандидатом на выборах президента РФ недействительными признаны 0,15%, это неточности в сведениях об избирателях, сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина.

"Для проверки, согласно нашему постановлению, было отобрано 60 тыс. подписей избирателей (...). В результате проведенной проверки недействительными признаны 91 подпись из 60 тыс. Это неточности в сведениях об избирателях", - сказала Бударина на заседании ЦИК.

Таким образом, это 0,15% от числа проверенных подписей, сообщила секретарь комиссии.

При этом недостоверных подписей не имеется, сообщила Бударина.

"Количество представленных достоверных и действительных подписей избирателей, таким образом, составляет 314 тыс. 909, что является достаточным для регистрации кандидатом", - сказала секретарь ЦИК.

16 декабря 2023 года инициативная группа избирателей поддержала кандидатуру Путина в качестве самовыдвиженца на выборах президента. 22 января из избирательного штаба Путина в Центризбирком направили подписи, собранные в 89 регионах, в поддержку его самовыдвижения. Как сообщила сопредседатель избирательного штаба Путина, главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко, в ЦИК было представлено 315 тыс. подписей.

Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан предоставить от 300 тыс. до 315 тыс. подписей.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта текущего года.