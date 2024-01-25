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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Путину доложили общую информацию о крушении Ил-76 под Белгородом

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Военные предоставили президенту Владимиру Путину общую информацию в связи с крушением военно-транспортного Ил-76 под Белгородом, в Кремле ждут результатов расследования.

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, давал ли Путин какие-либо поручения в связи со случившимся.

"Сначала все-таки должны военные сказать, что произошло, и это могут сказать только наши военные, это их прерогатива. Они дали в общем информацию", - сказал Песков и добавил, что "следователи только начали изучать останки самолета".

На вопрос, анализируется ли эта ситуация российской стороной с точки зрения причин и целей, пресс-секретарь президента ответил: "Это из разряда тех действий, которые не поддаются пониманию".

24 января в Белгородской области разбился Ил-76, летевший с аэродрома Чкаловский в Белгород. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что погибли все, кто был на борту самолета. В Минобороны России заявили, что самолет был сбит украинскими военными и что на борту были "шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и три сопровождавших их российских военнослужащих".

Дмитрий Песков Ил-76 Владимир Путин Белгородская область Минобороны
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