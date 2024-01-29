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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Защита Стрелкова обжаловала приговор по делу о призывах к экстремизму

Защита Стрелкова обжаловала приговор по делу о призывах к экстремизму
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Приговор одному из бывших лидеров донецкого ополчения Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о призывах к экстремистской деятельности обжалован, сообщил его адвокат Александр Молохов.

"Была подана краткая апелляционная жалоба, дополнение к ней будет подготовлено после тщательного изучения протокола судебного заседания, который еще не изготовлен", - сообщил Молохов журналистам в понедельник.

Защита, по его словам, негативно оценивает содержание приговора. "Показания свидетелей, специалистов и экспертов в нем искажены до неузнаваемости, доводы защиты полностью проигнорированы", - полагает адвокат.

"После изучения протокола судебного заседания свидетелями, специалистами и адвокатами будут поданы замечания на него, и в случае необходимости мы будем просить вышестоящую инстанцию о повторном их допросе", - пояснил Молохов.

Московский городской суд 25 января приговорил Стрелкова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, признав его виновным в призывах к экстремистской деятельности.

Также суд запретил Стрелкову администрирование интернет-ресурсов на три года.

Стрелков был задержан 21 июля 2023 года и с санкции суда помещен под арест. В настоящее он находится в СИЗО "Лефортово" в Москве.

Стрелков - один из бывших лидеров ополчения Донбасса. В 2014 году некоторое время занимал пост министра обороны Донецкой народной республики. После ухода с этой должности покинул ДНР.

В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению по делу о сбитом в Донбассе в 2014 году малазийском "Боинге", в результате чего погибли 298 человек. Стрелков отрицает причастность к этой катастрофе.

ДНР Александр Молохов Игорь Стрелков
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