Более 0,5 млн россиян хотят в марте голосовать онлайн или по месту нахождения

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Избиратели подали больше 545 тысяч заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании и для голосования по месту нахождения на выборах президента, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"По состоянию на сегодняшнее утро, уже подано более 545 тысячи заявлений. 465 тысяч - на ДЭГ в 28 регионах нашей страны, и более 80 тысяч - на голосование по месту нахождения", - сказала она.

Прием документов для участия в дистанционном электронном голосовании и для голосования по месту нахождения начался с полуночи 29 января.

Памфилова ранее сообщала, что онлайн-голосование разрешили использовать в 29 регионах, но подавать заранее заявление о том, что избиратель хочет проголосовать дистанционно нужно в 28 регионах, поскольку в Москве этого делать не надо. Прием заявлений продлится до 11 марта.