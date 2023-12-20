Иногородним избирателям в марте разрешат проголосовать на терминалах ДЭГ в Москве

Для этого они будут должны предварительно подать заявку

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Иногородние избиратели, которые будут находиться в Москве во время президентских выборов в марте 2024 года, смогут проголосовать через терминалы дистанционного электронного голосования, для чего им нужно подать заявку не позднее, чем за три дня до начала выборов, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Те, кто на время выборов могут оказаться в Москве, без бумажного бюллетеня могут проголосовать посредством этих терминалом (электронного голосования - ИФ)", - сказала Памфилова на заседании комиссии и подчеркнула, что заявка от таких избирателей должна быть подана не позднее, чем за три дня до выборов.

"С помощью терминала электронного голосования они смогут проголосовать на любом участке в Москве, а бумажным бюллетенем только на том участке, который был указан в заявлении по "Мобильному избирателю", - уточнила глава ЦИК.

Голосование на выборах президента пройдет с 15 по 17 марта. Организовать онлайн-голосование ЦИК разрешил 29 регионам. Ранее Памфилова говорила, что ДЭГ смогут провести только те субъекты Федерации, в которых оно уже опробовано.