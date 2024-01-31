Захарова пообещала жесткий ответ Европе на любое изъятие замороженных активов РФ

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Москве будут рассматривать любые действия Евросоюза по изъятию и использованию заблокированных российских активов, как торговую войну и эскалацию экономической агрессии против России, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Единственное, что их отодвигает от последнего шага - это последствия. Они видят, что мы отвечаем, их это, мягко говоря, удручает. И они понимают, что ответ будет чрезвычайно жестким", - сказала она.

"Какие бы мошеннические схему в Европейском союзе не изобретали, сути дела это не меняет - речь идет о попытке легитимизации воровства, - продолжила дипломат. - "Мы рассматриваем подобные действия не только как банальное воровство, но и как буквально торговую войну, как эскалацию экономической агрессии Запада против нашей страны".

Она предупредила, что "любые попытки конфискации принадлежащих нашей стране средств, легальность которых никто не ставит и не может ставить под сомнение, явились бы грубым нарушением международного права" - "и, кстати, внутреннего законодательства этих стран и, конечно, целого сонма двусторонних документов и обязательств".

29 января Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС одобрил предложение Еврокомиссии использовать доходы от замороженных активов России для помощи Украине. Постпреды по сути согласовали предложение по использованию непредвиденной прибыли от блокированных активов для поддержки восстановления Украины, говорилось в сообщении бельгийского председательства в Совете ЕС.

В Еврокомиссии приветствовали это согласование. Официальный представитель ЕК Кристиан Виганд пообещал, что будет разработан механизм передачи этих средств Киеву.

Ранее в январе Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что в ЕС успешно идет работа над планом введения налога на прибыль от замороженных активов России. Агентство уточняло, что группа стран, в том числе Германия, дали четко понять, что выступают против конфискации самих российских активов.

По данным СМИ, более 200 млрд евро заблокированных активов России находятся в ЕС, причем значительная часть - в Бельгии у международного депозитария Euroclear.

В октябре 2023 года власти Бельгии объявили, что создадут фонд для Украины в 1,7 млрд евро за счет налогообложения доходов от российских активов. ЕС в марте 2022 года принял решение заморозить российские активы в странах Евросоюза.