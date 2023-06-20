Песков не стал комментировать тему обмена пленными с Украиной

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Кремле не стали комментировать информацию о том, что Киев стремится вернуть в первую очередь солдат и офицеров полка "Азов" (признан террористической организацией, запрещен в РФ), отметив, что процесс обмена пленными - это сложная и кропотливая работа, которая требует тишины.

"Я не хотел бы никак комментировать тему обменов, она достаточно чувствительная, это сложная кропотливая работа, и она должна вестись в тишине", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, допустимы ли такие условия для России.