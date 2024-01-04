Гутерриш приветствует обмен пленными между РФ и Украиной

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствует обмен военнопленными между Россией и Украиной, рассчитывает на дальнейшие усилия по деэскалации между сторонами, заявила в четверг представитель генсека Стефани Трембле.

"Генсек приветствует обмен 230 украинских на 248 российских военнопленных (...). Гутерриш высоко оценивает усилия обеих сторон, а также посредничество третьей страны - ОАЭ, которая способствовала положительному развитию событий", - заявила Трембле на брифинге.

"Генсек надеется, что за этим важным шагом последует больше обменов военнопленными и другие усилия по снижению напряженности", - подчеркнула она.

Накануне Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 248 российских военнослужащих.

"3 января в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих", - сообщили в Минобороны.

"Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов", - заявили в ведомстве.