Москалькова заявила о нарушении Украиной договоренностей при обмене пленными

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Украинская сторона в ходе обмена военнопленными во вторник согласилась вернуть лишь 90 россиян вопреки ранее достигнутой договоренности об обмене "160 на 160", сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Сегодня произошел очередной обмен военнопленными с украинской стороной (...) К сожалению, вместо ранее достигнутой договоренности "160 на 160", украинская сторона согласилась обменять лишь 90 человек", - приводятся слова Москальковой в ее телеграм-канале.

При этом она подчеркнула важность продолжения переговорного процесса.

Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 90 российских военнослужащих.