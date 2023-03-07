Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:28

Москалькова заявила о нарушении Украиной договоренностей при обмене пленными

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Украинская сторона в ходе обмена военнопленными во вторник согласилась вернуть лишь 90 россиян вопреки ранее достигнутой договоренности об обмене "160 на 160", сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Сегодня произошел очередной обмен военнопленными с украинской стороной (...) К сожалению, вместо ранее достигнутой договоренности "160 на 160", украинская сторона согласилась обменять лишь 90 человек", - приводятся слова Москальковой в ее телеграм-канале.

При этом она подчеркнула важность продолжения переговорного процесса.

Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 90 российских военнослужащих.

Татьяна Москалькова Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 7 марта

Сложности с оплатой товаров через платежные терминалы Сбербанка устранены после сбоя

Сложности с оплатой товаров через платежные терминалы Сбербанка устранены после сбоя

Курортный сбор в Петербурге предлагается установить в размере 100 рублей в сутки

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 90 российских военных

Henkel намерена уйти из России до конца марта

Henkel намерена уйти из России до конца марта

Мишустин заявил, что цены на хлеб для населения не должны расти

Мишустин заявил, что цены на хлеб для населения не должны расти

Автор телеграм-канала "Протестный МГУ" Иванов приговорен к 8,5 годам колонии

Восточный экономический форум во Владивостоке перенесли на 12-15 сентября

Восточный экономический форум во Владивостоке перенесли на 12-15 сентября

Банк России ждет роста потребительского кредитования в 2023 году на 8-12%

Банк России ждет роста потребительского кредитования в 2023 году на 8-12%

ФСБ пресекла деятельность незаконных "оружейников" в 34 регионах

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });