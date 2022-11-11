Президент РАН видит задачи академии в инициировании масштабных проектов

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - На встрече с президентом Владимиром Путиным президент Российской академии наук Геннадий Красников сказал, что считает, что РАН должна быть инициатором передовых технологических проектов, а также помогать ученым внедрять их разработки.

Он назвал целью Академии ее включение в государственную систему принятия решений. "Сделать [так], чтобы Академия наук имела высокий авторитет и в государстве, и в обществе, и, самое главное, чтобы это было действительно надёжной опорой для руководства, причем организуя в том числе высокопрофессиональную, непредвзятую, объективную экспертизу, что очень важно сегодня для правительства, для страны – иметь такую экспертизу", - цитирует Красникова сайт Кремля.

Еще одной задачей он назвал инициирование масштабных проектов.

"Как в свое время были у нас очень важные проекты в стране - атомные, космические, которые были драйвером и вытаскивали очень многие сопутствующие отрасли. Считаем, что президиум Академии наук может инициировать такие масштабные проекты, которые носят опережающий характер в конкретных областях науки", - продолжил президент РАН.

По его словам, важнейшие конкретные направления новых проектов должны отбираться вместе с правительством, чтобы Академия не только бы их представляла, но и обеспечивала научно-методическое руководство этих проектов.

Также он сказал, что еще одной задачей РАН видит внедрение научных разработок, которыми занимаются российские ученые, что нашло поддержку со сторон главы государства.

"Я считаю, что только исследователи, которые ведут свои разработки, знают прикладной потенциал разработки. Один из способов - мы предлагаем формировать консорциумы, объединения без образования юрлиц: это фундаментальная наука, отраслевая наука, вузовская, высокотехнологичные предприятия. Формируется сквозная цепочка под конкретный результат", - уточнил Красников.

Он добавил, что "финансирование этой цепочки может идти из разных источников: это Минобрнауки, госзадание, Минпромторг, Министерство здравоохранения, Министерство сельского хозяйства и в том числе, что очень важно, промышленность и бизнес".

"Тем самым мы решаем две задачи - это, с одной стороны, увеличение ресурсов под финансирование, с другой стороны, показываем важность наших фундаментальных исследований, что они заканчиваются не только статьями, но и реальными результатами", - сказал глава РАН.

Красников был избран президентом РАН 20 сентября 2022 года.