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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Борис Акунин заочно арестован по делу о призывах к терроризму

Борис Акунин заочно арестован по делу о призывах к терроризму
Борис Акунин
Фото: Николай Галкин/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал писателя Григория Чхартишвили (Бориса Акунина, признан в России иноагентом) по делу о призывах к терроризму и фейках об армии.

Он арестован на два месяца с момента его задержания в России или экстрадиции, сообщили в пресс-службе суда.

Заочно ему предъявлено обвинение в публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК) и распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. Он объявлен в международный розыск.

Уголовное дело против него было возбуждено в декабре. Иностранным агентом он был признан 12 января.

Борис Акунин Григорий Чхартишвили Басманный суд
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