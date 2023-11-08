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Компании РФ в 2023 г. зарегистрировали более 40 препаратов для лечения онкологии

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Отечественные фармкомпании в текущем году зарегистрировали свыше 40 лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний; при этом доля российских онкопрепаратов в госзакупках приближается к 70%, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Выстроенная комплексная поддержка мотивирует наши компании к созданию новых лекарств. Только в нынешнем году зарегистрировано больше 40 препаратов. При этом больше половины всей этой номенклатуры выпускается уже по полному циклу", - сказал Мантуров в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, доля отечественных онкопрепаратов в госзакупках в натуральном выражении приближается к 70%.

Мантуров сообщил, что российские фармпредприятия за последние 10 лет расширили номенклатуру онкопрепаратов. Многие из них получили господдержку в виде субсидий на НИОКРы и создание мощностей через Фонд развития промышленности. По его словам, эти механизмы работают, вложено более 11 млрд рублей бюджетных средств. Также по пяти специнвестконтрактам реализуются проекты с совокупным объемом инвестиций свыше 20 млрд рублей. В их числе создание производства семи субстанций и такого же количества радиофармацевтических препаратов.

Вице-премьер также отметил, что зачастую отпускная цена российских аналогов препаратов в полтора-два раза ниже, чем у импортных. Это позволяет Минздраву закупить большие объемы препаратов.

"Показательный пример: благодаря выпускаемым компаниями "Биокад", "Фармасинтез" и "Биохимик" аналогам леналидомида экономия может достигать 3 млрд рублей в год. Этот эффект будет ещё более ощутимым по мере дальнейшего замещения импортных лекарственных препаратов. Необходимый задел для этого имеется", - добавил он.

Денис Мантуров Минпромторг Минздрав
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