В Махачкале суд рассмотрит дело о хиищении газа на 1,6 млрд рублей

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Махачкале Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело о хищении природного газа на сумму более 1,6 млрд рублей, сообщила прокуратура Дагестана.

По делу проходят бывший советник гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" и местного жителя. Им вменили ч.ч. 1 и 2 ст. 210 УК ("Организация и участие в преступном сообществе"), ч. 4 ст. 159 УК ("Мошенничество").

По версии следствия, в 2016 году советник руководителя ООО ради хищения газа создал преступное сообщество, в которое вошли ряд руководителей компании и иные лица. Сообщество занималось систематическими хищениями газа, который компания поставляла потребителям.

"В результате в период с апреля по декабрь 2017 года преступным сообществом путем реализации мошеннических схем во всех территориальных подразделениях организации был похищен газ, принадлежащий ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала", стоимость которого составила более 1,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.