Два топ-менеджера структуры "Газпрома" в Дагестане задержаны по делу Арашуковых

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Даниялбек Багаутдинов и начальника отдела организации Курахма Магомедов задержаны в Дагестане в рамках дела Арашуковых, сообщил в пятницу агентству "Интерфакс" информированный источник.

По его данным, Багаутдинова задержали в понедельник, 11 февраля. "Магомедова "взяли" сегодня. В его (доме - ИФ) и в доме Багаутдинова, а также в их рабочих кабинетах сотрудники УЭБиПК провели обыски", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что в отношении Багаутдинова возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Вопрос о возбуждении дела в отношении Магомедова решается.

У "Интефакса" пока нет официальной информации по этому поводу.

Дело Арашуковых

Сенатору Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ОПС), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля. Согласно фабуле дела, Арашуков может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также к избиению свидетеля убийства Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Согласно материалам дела, Арашуков-старший организовал ОПС для хищения природного газа ПАО "Газпром", которое за несколько лет похитило газа более чем на 30 млрд рублей.

Рауль Арашуков, занимающий должность советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз", подозревается в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Отец и сын Арашуковы арестованы до 30 марта. Также под стражу отправлены двоюродный брат Рауфа Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов, Игорь Травинов и Алан Кятов. Их подозревают мошенничестве и участии в преступном сообществе.