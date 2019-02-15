В России Дело сенатора Арашукова

Два топ-менеджера структуры "Газпрома" в Дагестане задержаны по делу Арашуковых

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Даниялбек Багаутдинов и начальника отдела организации Курахма Магомедов задержаны в Дагестане в рамках дела Арашуковых, сообщил в пятницу агентству "Интерфакс" информированный источник.

По его данным, Багаутдинова задержали в понедельник, 11 февраля. "Магомедова "взяли" сегодня. В его (доме - ИФ) и в доме Багаутдинова, а также в их рабочих кабинетах сотрудники УЭБиПК провели обыски", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что в отношении Багаутдинова возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Вопрос о возбуждении дела в отношении Магомедова решается.

У "Интефакса" пока нет официальной информации по этому поводу.

Дело Арашуковых

Сенатору Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ОПС), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля. Согласно фабуле дела, Арашуков может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также к избиению свидетеля убийства Жукова.

В РоссииДва топ-менеджера дочерних структур "Газпрома" объявлены в розыск по делу АрашуковыхДва топ-менеджера дочерних структур "Газпрома" объявлены в розыск по делу АрашуковыхЧитать подробнее

Кроме того, следствие полагает, что Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Согласно материалам дела, Арашуков-старший организовал ОПС для хищения природного газа ПАО "Газпром", которое за несколько лет похитило газа более чем на 30 млрд рублей.

Рауль Арашуков, занимающий должность советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз", подозревается в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Отец и сын Арашуковы арестованы до 30 марта. Также под стражу отправлены двоюродный брат Рауфа Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов, Игорь Травинов и Алан Кятов. Их подозревают мошенничестве и участии в преступном сообществе.

Теги: Рауф Арашуков

Новости по теме

В России
Основателя и сотрудников Baring Vostok заподозрили в хищении более 2,5 млрд рублейОснователя и сотрудников Baring Vostok заподозрили в хищении более 2,5 млрд рублей
Уголовное дело против Майкла Kалви было возбуждено по заявлению акционера банка "Восточный Экспресс", сообщил источникПодробнее
 На мэра Иваново напали с битойНа мэра Иваново напали с битой
Шарыпов отбился от злоумышленника и отделался ушибамиПодробнее
 Oснователь крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok задержан в МосквеOснователь крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok задержан в Москве
Майкла Калви и двух партнеров подозревают в мошенничествеПодробнее
 Медведев предложил создать социальный портрет беднякаМедведев предложил создать социальный портрет бедняка
Премьер считает, что это поможет улучшить положение миллионов россиян, живущих за чертой бедностиПодробнее
Минздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя до 21 годаМинздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года
Согласно прошлогоднему опросу, эту инициативу поддерживают 78% россиянПодробнее
 Друзь и Бер отстранены от участия в "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?"Друзь и Бер отстранены от участия в "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?"
Исход скандальной игры с участием знатока аннулируютПодробнее
 Взрыв в доме в Красноярске разрушил шесть квартирВзрыв в доме в Красноярске разрушил шесть квартир
Еще 10 пострадали частично, уточнили в МЧСПодробнее
 Росздравнадзор отозвал с рынка лекарство "Эреспал" из-за побочного эффектаРосздравнадзор отозвал с рынка лекарство "Эреспал" из-за побочного эффекта
Ранее препарат был запрещен во Франции в связи с риском нарушения сердечного ритмаПодробнее
 Три квартиры жилого дома обрушились из-за взрыва газа в КрасноярскеТри квартиры жилого дома обрушились из-за взрыва газа в Красноярске
Эвакуированы 12 человек, но под завалами могут оставаться людиПодробнее
 Путин предложил ввести отдельное наказание для главарей ОПГ в Уголовный кодексПутин предложил ввести отдельное наказание для главарей ОПГ в Уголовный кодекс
Проект предполагает тюремный срок от 8 до 15 лет за высшее положение в преступной иерархииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Тренировка Владимира Путина по дзюдо6 фото
15 февраля
Тренировка Владимира Путина по дзюдо
Фотохроника 14 февраля6 фото
14 февраля
Фотохроника 14 февраля
Павел Мамаев сыграл в футбол в СИЗО6 фото
14 февраля
Павел Мамаев сыграл в футбол в СИЗО
Все фотогалереи
Цитата дня
Когда мы радуемся МФЦ, это то же самое, как мы радовались хорошим детским домам (...) Но я очень надеюсь, что программа цифровизации станет убийцей МФЦ, потому что человеку незачем будет никуда ходить вообще
Вице-премьер Максим Акимов о гибели МФЦ от цифровизацииВице-премьер Максим Акимов о гибели МФЦ от цифровизации

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииОснователя и сотрудников Baring Vostok заподозрили в хищении более 2,5 млрд рублейВ миреЛукашенко рассказал, как далеко Белоруссия и Россия готовы зайти в вопросе объединенияВ РоссииДрузь и Бер отстранены от участия в "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?"В РоссииНа мэра Иваново напали с битойВ РоссииOснователь крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok задержан в МосквеВ РоссииМинздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года

Экс-председатель правленая банка "Восточный" дал показания против Майкла Калви

Два топ-менеджера структуры "Газпрома" в Дагестане задержаны по делу Арашуковых

ЦБ не увидел значимых последствий всплеска волатильности фьючерсов на нефть в декабре для финрынка РФ

Лукашенко рассказал, как далеко Белоруссия и Россия готовы зайти в вопросе объединения

Лукашенко рассказал, как далеко Белоруссия и Россия готовы зайти в вопросе объединенияПродолжая тему, Путин заявил, что полностью независимых государств в мире не существует Подробнее

"Яндекс" нарастил выручку на 46% в IV квартале 2018 года

Полиция возбудила дело о массовом отравлении домашних собак в мурманском селе

Около 400 сирийцев сменили в 2018 году гражданство на российское

УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Двое пожарных пострадали при тушении церкви в саратовском Балашове

В США собрана новая ядерная боеголовка малой мощности для оснащения ракет на подлодках

Основателя и сотрудников Baring Vostok заподозрили в хищении более 2,5 млрд рублей

Основателя и сотрудников Baring Vostok заподозрили в хищении более 2,5 млрд рублейУголовное дело против Майкла Kалви было возбуждено по заявлению акционера банка "Восточный Экспресс", сообщил источник Подробнее

Путин и Лукашенко не обсуждали компенсации потерь Минска после налогового маневра в России

Условный срок дали жительнице Челябинской области, отравившей грудного сына водкой

Экс-глава Ессентуков осуждена условно за незаконную выдачу участков под строительство

В администрации астраханского села рассказали о 18 мироточащих иконах

"Газпром" начнет поставки газа в Китай с 1 декабря

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');