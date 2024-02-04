За минувшие сутки четыре района Белгородской области обстреляны ВСУ

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в воскресенье в своем телеграм-канале об ударах, нанесенных украинскими военными по территории региона за минувшие сутки.

"В Белгородском районе в селе Журавлевка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет", - сообщил глава региона.

В Валуйском городском округе тремя дронами-камикадзе атакована окраина села Долгое. Поврежден инфраструктурный объект связи, пострадавших нет.

В Грайворонском городском округе под обстрел из миномета попала окраина села Дроновка, выпущено шесть снарядов. Повреждено частное домовладение: выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор. Обошлось без пострадавших.

В Краснояружском районе минометному обстрелу подвергся поселок Задорожный - зафиксировано пять прилетов. В результате чего были выявлены следующие повреждения в пяти частных домах: выбиты окна, повреждены кровля, забор, а также хозяйственная постройка. Повреждена линия электропередачи, на данный момент электроснабжение восстановлено. Никто не пострадал.

Окраина села Вязовое подверглось минометному обстрелу, выпущено четыре снаряда. Повреждения зафиксированы на территории сельскохозяйственного предприятия, пробита кровля корпуса. Обошлось без пострадавших.

Как сообщил Гладков, также системой ПВО сбит беспилотный летательный аппарат над селом Надежевка. Повреждений и пострадавших нет.

Под минометный обстрел попала окраина села Прилесье, зафиксировано два прилета. Повреждена линия электропередачи, в настоящее время электроснабжение восстановлено. Пострадавших нет, написал губернатор.